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Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго

Автор:  
Арайлым Мұрат
16 Мая 2023, 12:21
Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан. Об этом заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведем ли мы сейчас переговоры по трехстороннему газовому союзу. Сергей Лавров (министр иностранных дел России) до этого говорил, что якобы идут двусторонние переговоры?» - спросила журналист министра энергетики.

«Обсуждается возможность транзита российского газа в Узбекистан. Идут переговоры достаточно в конструктивном ключе. По итогам мы вас проинформируем», - коротко прокомментировал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Что касается объема, министр добавил, что все это является предметом переговоров.

Также Алмасадам Саткалиев добавил, что обсуждается вопрос строительства газопровода из России через северные территории Казахстана в Китайскую Народную Республику. По словам министра, уже предварительно определен маршрут, обговариваются условия строительства данного газопровода.


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