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Казахстан обсуждает вопросы приобретения турецких беспилотников

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Февраля 2021, 00:16
Казахстан обсуждает вопросы приобретения турецких беспилотников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители Министерства обороны Казахстана обсудили с турецкими коллегами вопросы приобретения различных видов беспилотных летательных аппаратов с дальнейшей локализацией их сервисного обслуживания на одном из казахстанских предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства РК.

Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев принял заместителя министра национальной обороны Турецкой Республики Мухсина Дере.

На сегодня взаимодействие оборонных ведомств осуществляется в рамках достигнутых договоренностей в области подготовки войск и сил специальных операций, тактики применения разведывательных и ударных беспилотных средств.

Во время встречи министр обороны Нурлан Ермекбаев отметил важность военно-технического сотрудничества в создании совместных предприятий, подготовке квалифицированных специалистов как в Национальном университете обороны им. Первого Президента РК – Елбасы, так и военных учебных заведениях Турции.

Вопросы сотрудничества с крупными турецкими оборонными компаниями были обсуждены во время встречи заместителя министра обороны РК генерал-майора Мухамеджана Таласова с турецким коллегой Мухсином Дере. Стороны обсудили вопросы приобретения различных видов БПЛА с дальнейшей локализацией их сервисного обслуживания на одном из казахстанских предприятий, а также ознакомление с возможностями бронетанкового вооружения производства предприятий Турции.

Сотрудничество в сфере военного образования было обсуждено в ходе посещения турецкой делегацией Национального университета обороны. Гости ознакомились с учебно-материальной базой НУО и перспективами развития вуза.

В настоящее время в видовых военных учебных заведениях Турецкой Республики проходят обучение 26 курсантов и офицеров ВС РК. Всего с 1997 года по системе высшего и послевузовского образования прошли обучение более 200 человек, по системе курсовой подготовки – 300.


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