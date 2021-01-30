Казахстан обозначил ключевые приоритеты 12-й Министерской конференции ВТО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов 29 января принял участие в неформальной встрече министров торговли стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) в виртуальном формате, организованной Правительством Швейцарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

Министры собрались для обсуждения ключевых приоритетов 12-й Министерской конференции ВТО в целях содействия восстановлению после кризиса, возникшего в условиях пандемии, а также необходимых условий для достижения значимых результатов по актуальной повестке дня Организации, в том числе для завершения переговоров по Соглашению по субсидированию рыболовства.

Мероприятие открыл Президент Швейцарии Г.Пармелин, а также выступили Комиссар Европейского Союза по торговле В.Домбровскис, Министр экономического развития России М.Решетников, Министр коммерции Китая В.Ван, Министр торговли Республики Корея М.Ю, Заместитель Генерального директора ВТО А.Вульф. В целом, мероприятие состоялось с участием министров торговли и глав представительств при ВТО в Женеве из 36 стран.

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов в своем выступлении подчеркнул, что в критическое время для многосторонней торговой системы и в период глобальной пандемии важное значение имеют совместные усилия по активизации работы по реформированию ВТО и достижению значимого прогресса в текущих переговорах.

Б.Султанов отметил необходимость полного восстановления деятельности судебного органа ВТО и дальнейшее улучшение деятельности Апелляционного органа.

Восстановлению мировой экономики и торговли, а также устойчивому глобальному экономическому росту в посткризисное время будут способствовать новые глобальные торговые правила в области электронной торговли, содействия инвестициям, а также внутреннего регулирования услугами.

В частности, Министр подчеркнул, что пандемия выявила серьезный потенциал для развития электронной торговли и растущие возможности для бизнеса и потребителей. Разработка нового Соглашения по электронной торговле идет интенсивно и имеются хорошие перспективы для конкретных решений в данном направлении в ходе МК-12.

Данная отрасль в казахстанской экономике также динамично развивается. В особенности, в период карантинных мер электронная торговля стала наиболее выигрышным сектором, в результате чего объём рынка электронной торговли за первое 1-ое полугодие 2020 года составил 435 млрд. тенге.

Новые плюрилатеральные Правила ВТО по внутреннему регулированию сферы услуг направлены на обеспечение предсказуемого делового климата посредством повышения прозрачности условий ведения деятельности в сфере услуг.

Министр Султанов информировал, что Казахстан вносит свой значимый вклад в успешное завершение переговоров и принятие новых Правил в сфере услуг в ходе предстоящей Конференции ВТО, в связи с чем недавно представил в Организацию свой Перечень услуг, который имплементирует будущие правила. Тем самым, мы присоединились к 60 другим членам ВТО, на долю которых в совокупности приходится 73% мировой торговли услугами.

Министр подчеркнул, что новые Правила в сфере услуг будут способствовать улучшению инвестиционного климата и развитию сферы услуг. С момента вступления Казахстана в ВТО, за последние три года наблюдается позитивный тренд в привлечении иностранных инвестиций в сферу услуг, которые увеличились до 30%. В целом, доля сектора услуг в ВВП Казахстана составляет около 56%.

Кроме того, в качестве исполнения обязательств в финансовом секторе, по истечении 5-ти летнего переходного периода, с 16 декабря 2020 года Казахстан предоставляет иностранным инвесторам возможность открывать прямые филиалы банков и страховых организаций для работы в стране наряду с дочерними компаниями.

Кроме того, Казахстан, являясь крупнейшей страной, не имеющей выхода к морю, а также Председателем глобальной Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, особо заинтересован в обеспечении защиты интересов данной группы стран, в связи с чем призывает к завершению переговоров по многостороннему Соглашению по субсидированию рыболовства.

По итогам встречи Министры торговли стран-членов ВТО достигли договоренности укрепить усилия по реформированию Организации и подготовке субстантивных решений к 12-й Министерской Конференции ВТО.