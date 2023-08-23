РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:23, 23 Август 2023 | GMT +6

    Казахстан обошел страны СНГ в рейтинге по стоимости жизни

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран по стоимости жизни Казахстан оказался на 91-м месте из 140. Цены в Казахстане выше, чем в большинстве стран СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

    По итогам первого квартала текущего года в рейтинге стран по стоимости жизни Казахстан оказался на 91-м месте из 140 в мире. Индекс страны составил 25,4. Этот индекс оценивает стоимость потребительских товаров и аренды жилья в сравнении с показателями города Нью-Йорка, взятыми за единицу отсчета.

    Среди государств СНГ Казахстан является одной из самых дорогих стран, уступив только Армении. Беларусь оказалась на 98-м месте, Молдова — на 101-м, Россия — на 110-м, Кыргызстан — на 111-м, Украина — на 114-м, Азербайджан — на 119-м, Узбекистан — на 125-м.

    Первые места заняли Бермуды, Каймановы острова и Сингапур, замкнул рейтинг Пакистан.

    По итогам июля 2023 года цены на товары и услуги в РК выросли на 0,6% за месяц, на 5,8% с начала года и на 14% за год. За январь–июль текущего года рост цен составил 17,2% по сравнению с январем–июлем 2022-го.

    В региональном разрезе в месячной динамике наибольшее удорожание было зафиксировано в области Улытау (на 1%), а также в Карагандинской и Кызылординской областях, Астане и Алматы (на 0,8% в каждом из регионов).

    В годовой динамике наибольший рост цен на товары и услуги наблюдался в области Улытау и Северо-Казахстанской областях и Астане (на 15,4% в каждом из регионов), а наименьший — в Атырауской области (на 11,8%).

    По итогам января–июля текущего года наибольшее удорожание было отмечено в Мангистауской области (на 19,5%), наименьшие — в Алматинской области (на 15,7%).

    В месячной динамике продовольственные товары выросли в цене на 0,1%, непродовольственные — на 0,7%, платные услуги — на 1%. В годовой динамике продовольственные товары подорожали на 13,5%, непродовольственные — на 15%, платные услуги — на 13,6%.

    По итогам января–июля цены на продовольственные товары увеличились на 19%, на непродовольственные — на 17,8%, на платные услуги — на 13,9%.

    Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 13,3% за год (за месяц роста не наблюдалось). Одежда и обувь выросли в цене на 0,7% за месяц и на 15,2% за год; жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — на 1% за месяц и на 14,9% за год; услуги здравоохранения — на 1% за месяц и на 17,5% за год, услуги отдыха и культуры — на 3,6% за месяц и на 16% за год, услуги образования — на 0,2% за месяц и на 13% за год. Цены в ресторанах и гостиницах увеличились на 0,5% за месяц и на 15,3% за год.


    Теги:
    Цены и тарифы Экономика Статистика Главная для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!