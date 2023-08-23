Казахстан обошел страны СНГ в рейтинге по стоимости жизни

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран по стоимости жизни Казахстан оказался на 91-м месте из 140. Цены в Казахстане выше, чем в большинстве стран СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

По итогам первого квартала текущего года в рейтинге стран по стоимости жизни Казахстан оказался на 91-м месте из 140 в мире. Индекс страны составил 25,4. Этот индекс оценивает стоимость потребительских товаров и аренды жилья в сравнении с показателями города Нью-Йорка, взятыми за единицу отсчета.

Среди государств СНГ Казахстан является одной из самых дорогих стран, уступив только Армении. Беларусь оказалась на 98-м месте, Молдова — на 101-м, Россия — на 110-м, Кыргызстан — на 111-м, Украина — на 114-м, Азербайджан — на 119-м, Узбекистан — на 125-м.

Первые места заняли Бермуды, Каймановы острова и Сингапур, замкнул рейтинг Пакистан.

По итогам июля 2023 года цены на товары и услуги в РК выросли на 0,6% за месяц, на 5,8% с начала года и на 14% за год. За январь–июль текущего года рост цен составил 17,2% по сравнению с январем–июлем 2022-го.

В региональном разрезе в месячной динамике наибольшее удорожание было зафиксировано в области Улытау (на 1%), а также в Карагандинской и Кызылординской областях, Астане и Алматы (на 0,8% в каждом из регионов).

В годовой динамике наибольший рост цен на товары и услуги наблюдался в области Улытау и Северо-Казахстанской областях и Астане (на 15,4% в каждом из регионов), а наименьший — в Атырауской области (на 11,8%).

По итогам января–июля текущего года наибольшее удорожание было отмечено в Мангистауской области (на 19,5%), наименьшие — в Алматинской области (на 15,7%).

В месячной динамике продовольственные товары выросли в цене на 0,1%, непродовольственные — на 0,7%, платные услуги — на 1%. В годовой динамике продовольственные товары подорожали на 13,5%, непродовольственные — на 15%, платные услуги — на 13,6%.

По итогам января–июля цены на продовольственные товары увеличились на 19%, на непродовольственные — на 17,8%, на платные услуги — на 13,9%.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 13,3% за год (за месяц роста не наблюдалось). Одежда и обувь выросли в цене на 0,7% за месяц и на 15,2% за год; жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — на 1% за месяц и на 14,9% за год; услуги здравоохранения — на 1% за месяц и на 17,5% за год, услуги отдыха и культуры — на 3,6% за месяц и на 16% за год, услуги образования — на 0,2% за месяц и на 13% за год. Цены в ресторанах и гостиницах увеличились на 0,5% за месяц и на 15,3% за год.