00:02, 01 Июнь 2021 | GMT +6
Казахстан обогнал Узбекистан и выиграл общекомандный зачет чемпионата Азии-2021 по боксу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам выступлений мужчин и женщин в финалах сформирован общекомандный медальный зачет чемпионата Азии-2021 по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Если мужская сборная Казахстана на турнире не смогла завоевать ни одной золотой медали, то женская выиграла аж восемь — и этого задела хватило для того, чтобы обеспечить стране первое место в медальном зачете. Второе место занял Узбекистан, третье — Монголия.
Медальный зачет чемпионата Азии-2021:
1. Казахстан — 8-6-2
2. Узбекистан — 7-6-5
3. Монголия — 3-0-5
4. Индия — 2-5-8
5. Иран — 0-2-2
6. Индонезия — 0-1-0
7. Кыргызстан — 0-0-4
7. Таджикистан — 0-0-4
7. Филиппины — 0-0-4
10. Кувейт — 0-0-2
11. Шри-Ланка — 0-0-1
11. ОАЭ — 0-0-1.