Казахстан обогнал Узбекистан и выиграл общекомандный зачет чемпионата Азии-2021 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам выступлений мужчин и женщин в финалах сформирован общекомандный медальный зачет чемпионата Азии-2021 по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Если мужская сборная Казахстана на турнире не смогла завоевать ни одной золотой медали, то женская выиграла аж восемь — и этого задела хватило для того, чтобы обеспечить стране первое место в медальном зачете. Второе место занял Узбекистан, третье — Монголия.

Медальный зачет чемпионата Азии-2021:

1. Казахстан — 8-6-2

2. Узбекистан — 7-6-5

3. Монголия — 3-0-5

4. Индия — 2-5-8

5. Иран — 0-2-2

6. Индонезия — 0-1-0

7. Кыргызстан — 0-0-4

7. Таджикистан — 0-0-4

7. Филиппины — 0-0-4

10. Кувейт — 0-0-2

11. Шри-Ланка — 0-0-1

11. ОАЭ — 0-0-1.