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    00:02, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстан обогнал Узбекистан и выиграл общекомандный зачет чемпионата Азии-2021 по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам выступлений мужчин и женщин в финалах сформирован общекомандный медальный зачет чемпионата Азии-2021 по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Если мужская сборная Казахстана на турнире не смогла завоевать ни одной золотой медали, то женская выиграла аж восемь — и этого задела хватило для того, чтобы обеспечить стране первое место в медальном зачете. Второе место занял Узбекистан, третье — Монголия.

    Медальный зачет чемпионата Азии-2021:

    1. Казахстан — 8-6-2

    2. Узбекистан — 7-6-5

    3. Монголия — 3-0-5

    4. Индия — 2-5-8

    5. Иран — 0-2-2

    6. Индонезия — 0-1-0

    7. Кыргызстан — 0-0-4

    7. Таджикистан — 0-0-4

    7. Филиппины — 0-0-4

    10. Кувейт — 0-0-2

    11. Шри-Ланка — 0-0-1

    11. ОАЭ — 0-0-1.

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