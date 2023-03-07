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    13:43, 07 Март 2023 | GMT +6

    Казахстан обогнал США и Турцию по доле женщин-владельцев бизнеса

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во многих странах женщины сталкиваются с гендерными барьерами. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2022 году Всемирный экономический форум подсчитал, что для устранения гендерного разрыва потребуется очень большое количество времени - 132 года. Казахстан, в свою очередь, улучшил свои позиции в Глобальном индексе гендерного разрыва, поднявшись на 15 пунктов по сравнению с 2021 годом», - сказал Алихан Смаилов.

    В нашей стране, как отметил глава Кабмина, женщины равноправно участвуют в государственном управлении, ведут активную общественную деятельность, реализуют бизнес-проекты.

    Согласно данным ОЭСР в Казахстане, доля женщин-владельцев бизнеса составила 45%.

    «Это выше, чем в таких странах, как США и Турция. Казахстанские женщины реализовали почти половину проектов, поддержанных фондом «Даму». При этом треть проектов получили женщины-предприниматели из сельской местности. Хочу отметить, что мы заинтересованы в увеличении активности женщин в различных сферах», - подчеркнул Алихан Смаилов.


    Теги:
    Общество Алихан Смаилов Бизнес Экономика для mail.ru Правительство
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