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    21:50, 26 Август 2024 | GMT +6

    Казахстан обновил автопарк лесных учреждений на 100%

    пожарная машина
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

    Казахстан полностью обновил автопарк лесных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК, передает агентство Kazinform.

    Как отмечается в докладе, в 2024 году Казахстан впервые в истории выделил необходимое финансирование на материально-техническое оснащение лесных учреждений, учитывая 72% износ имеющейся техники. Это позволило полностью обновить автопарк в наиболее пожароопасных регионах (Жетысу, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Алматинская, Жамбылская, Актюбинская, Атырауская, Кызылординская области) и довести оснащенность до 100%.

    За счет бюджета и лизинга приобретено:

    • 428 пожарных машин,
    • 389 малых лесопожарных комплексов,
    • 387 тракторов,
    • 104 патрульные машины, всего на сумму 47 млрд тенге.

    Также, с 1 июля 2024 года сотрудникам лесных пожарных станций установлена доплата в размере 100% от должностного оклада.

    Напомним, 8 июня 2023 года в Батпаевском лесничестве РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» области Абай произошел лесной пожар. Огнем было уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда.

    Погибли 14 работников Новошульбинского филиала резервата «Семей-Орманы». Эта трагедия выявила низкий уровень оснащения лесных природных резерватов в Казахстане.

    Теги:
    Минэкологии и природных ресурсов Авто Лесные пожары Пожары в Казахстане
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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