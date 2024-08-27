Казахстан обновил автопарк лесных учреждений на 100%

Казахстан полностью обновил автопарк лесных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК, передает агентство Kazinform.

Как отмечается в докладе, в 2024 году Казахстан впервые в истории выделил необходимое финансирование на материально-техническое оснащение лесных учреждений, учитывая 72% износ имеющейся техники. Это позволило полностью обновить автопарк в наиболее пожароопасных регионах (Жетысу, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Алматинская, Жамбылская, Актюбинская, Атырауская, Кызылординская области) и довести оснащенность до 100%.

За счет бюджета и лизинга приобретено:

428 пожарных машин,

389 малых лесопожарных комплексов,

387 тракторов,

104 патрульные машины, всего на сумму 47 млрд тенге.

Также, с 1 июля 2024 года сотрудникам лесных пожарных станций установлена доплата в размере 100% от должностного оклада.

Напомним, 8 июня 2023 года в Батпаевском лесничестве РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» области Абай произошел лесной пожар. Огнем было уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда.

Погибли 14 работников Новошульбинского филиала резервата «Семей-Орманы». Эта трагедия выявила низкий уровень оснащения лесных природных резерватов в Казахстане.