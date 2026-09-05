Казахстан обыграл Венгрию по пенальти и вышел в четвертьфинал ЧМ-2026 по сокке

Сборная Казахстана вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026 по сокке в немецком Эссене, обыграв Венгрию в серии пенальти, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала команды сыграли вничью — 1:1. Единственный гол Казахстана в основное время забил Диас Усенов. В серии пенальти казахстанцы победили со счетом 2:0.

На групповом этапе сборная Казахстана одержала три крупные победы. Команда разгромила Ирак — 13:1, Турцию — 8:1 и Бельгию — 5:1. По итогам группового этапа Казахстан стал одной из самых результативных сборных турнира.

Соперник казахстанцев по четвертьфиналу определится после завершения оставшихся матчей 1/8 финала.

Socca World Cup 2026 проходит в немецком Эссене с 28 августа по 6 сентября. В турнире участвуют 48 сборных.