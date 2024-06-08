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    08:14, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан обыграл действующего чемпиона и вышел в полуфинал Евро-2024

    футбол
    Фото: Emfeuro.eu

    Сборная Казахстана сыграла матч в четвертьфинале чемпионата Европы среди любителей, который продолжается в Боснии и Герцеговине, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанцы во встрече за выход в полуфинал сыграли с командой Азербайджана.

    Обе команды не забили голов в основное время игры. В итоге состоялась серия пенальти, сильнее в которой оказалась казахстанская команда со счетом 7:6.

    Ранее казахстанцы стали лидерами группы В, опередив Украину, Грецию и Англию. В 1/8 финала Казахстан обыграл Словению (1:0).

    Сборная Азербайджана была чемпионом турнира в 2023-м году.

    В полуфинале турнира сборная Казахстана проведет встречу с победителем пары Румыния — Босния и Герцеговина.



    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана ЕВРО-2024 Азербайджан
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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