Казахстан обгоняет все страны СНГ и ЦА в рейтинге по индексу ESG

Рейтинг ESG по странам охватывает риски для окружающей среды, прав человека, здоровья и безопасности. В этом рейтинге Казахстан с индексом 36,3 занял 52-е место из 183. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на energyprom.kz.

Оценки стран представлены по шкале от 0 до 100, где 0 соответствует самому низкому риску, а 100 — самому высокому. Таким образом, риски РК можно оценивать, как ниже средних.

Это лучше, чем во всех прочих странах СНГ и ЦА. Так, Кыргызстан в этом рейтинге оказался на 54-м месте (индекс — 37,11), Молдова — на 55-м (37,19), Армения — на 57-м (37,52). А вот Узбекистан и Беларусь занимают значительно худшие места (86-е и 88-е), не говоря уже об Азербайджане, России и Таджикистане (102-е, 106-е и 114-е места соответственно).

Индекс ESG охватывает 183 страны и территории и включает три субиндекса (окружающую среду, права человека, здоровье и безопасность), основанные на 65 переменных для измерения подверженности рискам ESG.

Для Казахстана благотворное влияние на экономику крупных устойчивых институтов развития в сфере ES играет важную роль. Так, к примеру, по прогнозам Bloomberg Intelligence, к 2030 году глобальные ESG-активы достигнут 40 трлн долл. США, или 25% прогнозируемых глобальных активов под управлением (AUM). Кроме того, аппетит инвесторов остаётся устойчивым: более 85% управляющих активами планируют увеличить ESG AUM.

Ещё один важный момент: с принципами устойчивого развития ESG коррелируют Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН. В то же время в этой сфере мировые прогнозы аналитиков более пессимистичны, чем в развитии ESG. Так, согласно Sustainable Development Report, на глобальном уровне прогресс в достижении ЦУР застопорился с 2020 года. Этот прогресс был слишком медленным даже до того, как разразились пандемия COVID-19 и другие кризисы. Судя по темпам, ни одна из 17 ЦУР, принятых мировым сообществом в 2015-м, не будет достигнута к 2030 году. Основная часть задач (84%) демонстрирует ограниченный прогресс, застой или вовсе регресс. Поэтому установлена следующая контрольная точка — 2050 год, а сами ЦУР будут скорректированы.

Место Казахстана в рейтинге стран по индексу ЦУР в 2023 году — лишь 66-е из 167. Это заметно более слабая позиция, чем в случае с развитием ESG, поэтому в этом сегменте компании и институты развития страны, несмотря ни на что придерживающиеся пути достижения ЦУР, приобретают критическую важность.