НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан обеспечит транзит для граждан Кыргызстана из России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«17 мая т.г. Посольством Кыргызской Республики в адрес Министерства иностранных дел Республики Казахстан была направлена нота по обеспечению транзитного коридора по территории Республики Казахстан для вывоза граждан Кыргызской Республики из Российской Федерации. В соответствии с данным обращением 18 мая т.г. на заседании Межведомственной комиссии по вопросам недопущения распространения коронавируса при Правительстве РК было принято положительное решение о предоставлении бесконтактного транзитного коридора с условием обеспечения пассажирского транспорта по территории Республики Казахстан для граждан Кыргызской Республики, находящихся в Оренбургской области Российской Федерации. На данный момент кыргызской стороной прорабатываются вопросы обеспечения транспорта. Министерством иностранных дел будет оказана всесторонняя поддержка кыргызской стороне», - сообщили в МИД РК.