Казахстан обеспечил себе первую медаль на турнире по боксу в Баку

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - В Баку стартовал международный юношеский турнир по боксу, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщили в Федерации бокса Азербайджана, в первый день соревнований, проходящих в Центре бокса при участии более 100 спортсменов из 11 стран, состоялось 16 боев. В 6 весовых категориях определились имена боксеров, вышедших в 1/4 финала, в двух – в полуфинал.

Пять членов сборной Азербайджана, вышедших на ринг в первый день, одержали победу.

Из четырех выступивших казахстанцев трое оказались сильнее своих соперников.

Так, Данияр Акбысенов в весовой категории 52 кг побил Эрлана Ергешова из Кыргызстана в 1/8 финала.

К сожалению, в весовой категории 57 кгЕслам Тахиров проиграл Звиаду Чотчуа из Грузии.

Бекарис Нурмухан в весовой категории 66 кг победил боксера из Узбекистана Хусанбоя Рустамжонова в 1/8 финала.

А вот Рамазан Орынбасар в весовой категории 50 кг в 1/4 финала оказался сильнее Бузургмехра Иксанова из Таджикистана и смог выйти в полуфинал. Таким образом он себе обеспечил как минимум бронзовую медаль турнира.

Во второй день турнира запланировано 19 поединков. Начало в 15:00.

По итогам соревнований, которые завершатся 1 апреля, определятся победители в 14 весовых категориях.

1/8 финала

52 кг

Али Худавердиев (Азербайджан) – Хасрат Мехдиев (Азербайджан) – 5:0

Фаиг Моллаев (Азербайджан) – Мухаммед Алиев (Россия) – 4:1

Эрлан Ергешов (Кыргызстан) – Данияр Акбысенов (Казахстан) – 1:4

54 кг

Рауль Асадуллаев (Азербайджан) — Павел Кондрашов (Россия) — 0:5

57 кг

Еслам Тахиров (Казахстан) – Звиад Чотчуа (Грузия) – 1:4

60 кг

Фирузджон Садуллаев (Узбекистан) – Джанаслан Темирбиев (Россия) – 5:0

63 кг

Аббасгулу Шадлинский (Азербайджан) – Гасан Тагизаде (Азербайджан) – 5:0

66 кг

Эльнур Абдуллаев (Грузия) – Зухуруддин Абдуллоев (Таджикистан) – первый победил с абсолютным преимуществом

Хусанбой Рустамжонов (Узбекистан) – Бекарис Нурмухан (Казахстан) – 2:3

1/4 финала

46 кг

Али Бахышев (Азербайджан) — Бехруз Курбонов (Узбекистан) — первый не вышел на бой

Сергей Заяц (Беларусь) – Уджал Мусаев (Азербайджан) – 2:3

Ясур Уулу Таалайбек (Кыргызстан) – Билал Назаров (Азербайджан) – 0:5

Андрей Котусов (Россия) – Фарид Исмаилзаде (Азербайджан) – 5:0

50 кг

Рамазан Оринбасар (Казахстан) – Бузургмехр Иксанов (Таджикистан) – 3:2

Арсений Жильцов (Россия) — Ариф Меджидов (Азербайджан) — 5:0

Шохжахон Кахраманов (Узбекистан) – Багир Амирханлы (Азербайджан) – 5:0