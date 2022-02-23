Казахстан обеспечил себе еще одну медаль «малого чемпионата мира» по боксу
СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Боксерша из Казахстана Дина Жоламан пробилась в полуфинал престижного международного турнира «Кубок Странджа», который также называют «малым чемпионатом мира», в болгарской столице Софие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанка в весовой категории до 54 килограммов встретилась с итальянской спортсменкой Приско Шарон и в упорном поединке одержала победу раздельным решением судей.
Таким образом, казахстанская боксерша гарантировала себе медаль на турнире.
Жоламан является чемпионкой мира 2016 года в весовой категории до 54 килограммов.
Стоит отметить, что сегодня еще одна казахстанская спортсменка Карина Ибрагимова выйдет в ринг в весовой категории до 57 килограммов против финской боксерши Вильмы Витанен. Ранее двукратная чемпионка мира из Казахстана Назым Кызайбай также обеспечила себе медаль, пройдя в полуфинал.
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