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Казахстан объявил итоговую заявку на ЧМ по хоккею в Риге
21 Мая 2021 08:51
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РИГА. КАЗИНФОРМ - В Риге состоялась процедура представления официальных заявок команд на чемпионат мира по хоккею. МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
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В Риге состоялась процедура представления официальных заявок команд на чемпионат мира по хоккею.
Казахстанская делегация заявила на турнир всех хоккеистов, которые сейчас находятся в расположении сборной. В заявку попали 28 спортсменов: три вратаря, девять защитников и 16 нападающих.
Вратари:
№20 Демид Еремеев («Темиртау»)
№30 Никита Бояркин («Сарыарка»)
№31 Андрей Шутов («Торпедо», Усть-Каменогорск)
Защитники:
№4 Егор Шалапов («Барыс», Нур-Султан)
№9 Джесси Блэкер («Автомобилист», Екатеринбург)
№23 Кирилл Полохов («Тамбов»)
№28 Валерий Орехов («Барыс», Нур-Султан)
№44 Даррен Диц («Барыс», Нур-Султан)
№55 Иван Степаненко («Бейбарыс», Атырау)
№58 Виктор Сведберг («Барыс», Нур-Султан)
№65 Самат Данияр («Барыс», Нур-Султан)
№85 Алексей Маклюков («Металлург», Магнитогорск)
Нападающие:
№10 Никита Михайлис («Барыс», Нур-Султан)
№11 Артём Лихотников («Торпедо», Усть-Каменогорск)
№14 Кёртис Волк («Барыс», Нур-Султан)
№15 Егор Петухов («Барыс», Нур-Султан)
№18 Павел Акользин («Металлург», Магнитогорск)
№22 Кирилл Панюков («Ак Барс», Казань)
№48 Роман Старченко («Барыс», Нур-Султан)
№49 Александр Шин («Торпедо», Усть-Каменогорск)
№64 Аркадий Шестаков («Барыс», Нур-Султан)
№68 Дмитрий Гурков («Барыс», Нур-Султан)
№77 Саян Данияр («Номад», Нур-Султан)
№84 Кирилл Савицкий («Торпедо», Усть-Каменогорск)
№88 Евгений Рымарев («Югра», Ханты-Мансийск)
№89 Антон Сагадеев («Барыс», Нур-Султан)
№95 Дмитрий Шевченко («Авангард», Омск)
№96 Алихан Асетов («Барыс», Нур-Султан)
Главный тренер: Юрий Владимирович Михайлис. Первый матч команда проведет против Латвии 22 мая.
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