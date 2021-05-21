Казахстан объявил итоговую заявку на ЧМ по хоккею в Риге

РИГА. КАЗИНФОРМ - В Риге состоялась процедура представления официальных заявок команд на чемпионат мира по хоккею. МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В Риге состоялась процедура представления официальных заявок команд на чемпионат мира по хоккею.

Казахстанская делегация заявила на турнир всех хоккеистов, которые сейчас находятся в расположении сборной. В заявку попали 28 спортсменов: три вратаря, девять защитников и 16 нападающих.





Вратари:

№20 Демид Еремеев («Темиртау»)

№30 Никита Бояркин («Сарыарка»)

№31 Андрей Шутов («Торпедо», Усть-Каменогорск)





Защитники:

№4 Егор Шалапов («Барыс», Нур-Султан)

№9 Джесси Блэкер («Автомобилист», Екатеринбург)

№23 Кирилл Полохов («Тамбов»)

№28 Валерий Орехов («Барыс», Нур-Султан)

№44 Даррен Диц («Барыс», Нур-Султан)

№55 Иван Степаненко («Бейбарыс», Атырау)

№58 Виктор Сведберг («Барыс», Нур-Султан)

№65 Самат Данияр («Барыс», Нур-Султан)

№85 Алексей Маклюков («Металлург», Магнитогорск)





Нападающие:

№10 Никита Михайлис («Барыс», Нур-Султан)

№11 Артём Лихотников («Торпедо», Усть-Каменогорск)

№14 Кёртис Волк («Барыс», Нур-Султан)

№15 Егор Петухов («Барыс», Нур-Султан)

№18 Павел Акользин («Металлург», Магнитогорск)

№22 Кирилл Панюков («Ак Барс», Казань)

№48 Роман Старченко («Барыс», Нур-Султан)

№49 Александр Шин («Торпедо», Усть-Каменогорск)

№64 Аркадий Шестаков («Барыс», Нур-Султан)

№68 Дмитрий Гурков («Барыс», Нур-Султан)

№77 Саян Данияр («Номад», Нур-Султан)

№84 Кирилл Савицкий («Торпедо», Усть-Каменогорск)

№88 Евгений Рымарев («Югра», Ханты-Мансийск)

№89 Антон Сагадеев («Барыс», Нур-Султан)

№95 Дмитрий Шевченко («Авангард», Омск)

№96 Алихан Асетов («Барыс», Нур-Султан)

Главный тренер: Юрий Владимирович Михайлис. Первый матч команда проведет против Латвии 22 мая.

