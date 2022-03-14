Казахстан нокаутом лишился второго «золота» подряд на чемпионате Азии по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - Второй подряд представитель сборной Казахстана проиграл нокаутом в финале чемпионата Азии по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане (Иордания). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале юниорского турнира в весовой категории до 63 килограммов казахстанская боксерша Нурсулу Суйеналы встретилась с Шрушти Сачин из Индии. Этот бой за «золото» закончился досрочной победой Сачин — техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, вторая подряд казахстанская боксерша проиграла бой за «золото» чемпионата Азии нокаутом — ранее в третьем раунде была удосрочена Улдана Таубай (60 кг) — к слову, также представительницей Индии, Никитой Чанд.





