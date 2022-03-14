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    19:00, 13 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан нокаутом лишился второго «золота» подряд на чемпионате Азии по боксу

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    АММАН. КАЗИНФОРМ - Второй подряд представитель сборной Казахстана проиграл нокаутом в финале чемпионата Азии по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане (Иордания). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале юниорского турнира в весовой категории до 63 килограммов казахстанская боксерша Нурсулу Суйеналы встретилась с Шрушти Сачин из Индии. Этот бой за «золото» закончился досрочной победой Сачин — техническим нокаутом во втором раунде.

    Таким образом, вторая подряд казахстанская боксерша проиграла бой за «золото» чемпионата Азии нокаутом — ранее в третьем раунде была удосрочена Улдана Таубай (60 кг) — к слову, также представительницей Индии, Никитой Чанд.



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