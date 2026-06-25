Казахстан не ведет переговоры с ЕС о размещении беженцев — МИД

В Министерстве иностранных дел Казахстана опровергли информацию о переговорах с Евросоюзом по вопросу размещения на территории страны депортированных беженцев и нелегальных мигрантов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Ерлан Жетыбаев на брифинге.

Ранее в СМИ писали о создании миграционных лагерей за пределами ЕС. В соцсетях эту информацию связывали с переговорами между Казахстаном и ЕС по соглашению об упрощении визовых процедур.

— Казахстанская сторона не вступала в переговоры о содержании транзитных или размещения лиц, не являющихся гражданами РК и подлежащих возврату или депортации из европейских государств, — сообщил он.

Как уточнили в МИД, стороны не обсуждали эти вопросы в рамках переговоров об упрощении визовых процедур и реадмиссии лиц.

— Возможное обсуждение визовой легализации не может рассматриваться как основание для принятия обязательств по размещению на территории Казахстана лиц, не являющихся гражданами Казахстана, — отметил Жетыбаев.

Ранее сообщалось, что в ЕС был одобрен новый миграционный закон, позволяющее странам ЕС создавать депортационные центры за пределами блока, известные как центры возвращения, если они заключат соглашение со страной, не входящей в ЕС.