Казахстан неудачно выступил на малом чемпионате мира по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские боксеры смогли завоевать лишь две медали на международном турнире «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как малый чемпионат мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан выиграл две медали: «серебро» завоевал Оразбек Асылкулов (57 кг), а бронзовым призером стал Нурканат Райыс (75 кг).

Напомним, изначально в заявке мужской сборной Казахстана на турнир «Странджа-2023» было двенадцать боксеров: Ернур Кайрат (48 кг), Кенже Муратулы (51 кг), Бекзат Алдамжаров (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Ерасыл Танкай (60 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг), Темирхан Тезек (67 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Бекзад Нурдаулетов (80 кг), Бекзат Танатаров (86 кг), Абзал Куттыбеков (92 кг), Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

Казахстан «лишился» семи медалей на малом чемпионате мира по боксу

Казахстанские боксеры не смогли завоевать золотых медалей.

Для сравнения, год назад на «Страндже-2022» мужская сборная Казахстана выиграла на семь медалей больше – девять. Тогда казахстанские боксеры завоевали две золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей.