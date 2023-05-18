Казахстан не участвует в обходе санкций западных государств– Маулен Ашимбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал позицию страны касательно соблюдения санкций западных государств в отношении России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не нарушаем санкции западных государств. Мы не дадим использовать территорию нашей страны и компании для обхода санкций. Это четкая позиция Казахстана», - сказал Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Сената.

В этой связи он также напомнил, что позиция страны неоднократно озвучивалась как Главой государства, так и Министерством иностранных дел РК.

«В рамках этой позиции мы будем работать дальше. Прежде всего, мы предпринимаем шаги во внешней политике, отвечающие национальным интересам. С учетом важных вопросов, касающихся национальных интересов страны, мы инициируем соответствующие инициативы и проводим соответствующую политику», - сказал председатель Сената.

Ранее председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявляла, что все банки второго уровня, финансовые организации значительно усилии комплаенс процедуры для соблюдения санкций, и Казахстан принимает все меры для того, чтобы избежать риска наложения вторичных санкций на финансовый сектор.