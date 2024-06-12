Казахстан не смог удержать победный счёт в матче с Азербайджаном

После поражений от сборных Греции (0-5) и Люксембурга (1-2), сборная Казахстана уступила в спаррингах Армении (1:2 на прошлой неделе) и, сегодня - Азербайджану со счетом 2:3, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Матч состоялся в Венгрии, подготовкой же к игре руководил Руслан Балтиев. Стартовый состав выглядел следующим образом:

Казахстан: Заруцкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Касым, Быстров, Тагыберген, Садыбеков, Оразов, Самородов, Аймбетов.

Счет в дебюте матча после розыгрыша углового открыли наши футболисты: подачу Тагыбергена Алип перевел пасом на Вороговского и Ян воткнул мяч мимо голкипера соперников.

Пошел открытый футбол и вскоре Аймбетов в контратаке по флангу протащил мяч до штрафной азербайджанцев и сделал передачу на Самородова, который удвоил счет. Соперники сумели отыграть до перерыва один мяч, и сравнять счет после перерыва. А потом, удвоив натиск, вырвали победу.

Таким образом, казахстанцы начали построение новой команды, которая дальше пойдет под руководством россиянина Станислава Черчесова.

Азербайджан — Казахстан 3:2 (1:2)

Голы: Вороговский 2 (0:1), Самородов 28 (0:2), Эмрели 42 (1:2), Махмудов с пенальти 51 (2:2), Байрамов 73 (3:2).