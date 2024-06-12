РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:21, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан не смог удержать победный счёт в матче с Азербайджаном

    футбол
    Фото: kff.kz

    После поражений от сборных Греции (0-5) и Люксембурга (1-2), сборная Казахстана уступила в спаррингах Армении (1:2 на прошлой неделе) и, сегодня - Азербайджану со счетом 2:3, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Матч состоялся в Венгрии, подготовкой же к игре руководил Руслан Балтиев. Стартовый состав выглядел следующим образом:

    Казахстан: Заруцкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Касым, Быстров, Тагыберген, Садыбеков, Оразов, Самородов, Аймбетов.

    Счет в дебюте матча после розыгрыша углового открыли наши футболисты: подачу Тагыбергена Алип перевел пасом на Вороговского и Ян воткнул мяч мимо голкипера соперников.

    Пошел открытый футбол и вскоре Аймбетов в контратаке по флангу протащил мяч до штрафной азербайджанцев и сделал передачу на Самородова, который удвоил счет. Соперники сумели отыграть до перерыва один мяч, и сравнять счет после перерыва. А потом, удвоив натиск, вырвали победу.

    Таким образом, казахстанцы начали построение новой команды, которая дальше пойдет под руководством россиянина Станислава Черчесова.

    Азербайджан — Казахстан 3:2 (1:2)

    Голы: Вороговский 2 (0:1), Самородов 28 (0:2), Эмрели 42 (1:2), Махмудов с пенальти 51 (2:2), Байрамов 73 (3:2).

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!