Казахстан не попал в состав основного турнира ЧМ по настольному теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира по настольному теннису бронзовые призеры континентального первенства индийские спортсмены сыграли с восьмой командой Азии - сборной Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Матч длился два с половиной часа. При счёте 2:2 на площадку вышли Денис Жолудев (Казахстан) и Хармит Десай (Индия). Оба теннисиста выложились на процентов, отдали все силы для победы над соперником, проявили волю. Удача оказалась на стороне индийского атлета.

Итоговый счет 3:2 в пользу оппонентов.

Сатиян Гнанасекаран - Денис Жолудев 3:0 (11:1, 11:9, 11:5)

Хармит Десай - Кирилл Герасименко 0:3 (6:11, 8:11, 9:11)

Манав Викаш Таккар - Алан Курмангалиев 3:0 (12:10, 11:1, 11:8)

Сатиян Гнанасекаран - Кирилл Герасименко 2:3 (11:6, 4:11, 14:12, 9:11, 6:11)

Хармит Десай - Денис Жолудев 3:0 (12:10, 11:9, 11:6).

Казахстан занял в подгруппе 4-е место и не попал в состав 16 участников основного турнира.





Фото: olympic.kz







