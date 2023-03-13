Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Казахстан не получал официального уведомления о санкциях – МИД

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
13 Марта 2023, 17:50
Казахстан не получал официального уведомления о санкциях – МИД Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан не получал официального уведомления о санкциях ни от США, ни от европейских стран. Об этом заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Западные СМИ заявляют о возросшем транзите попавших под санкции российских компаний через Казахстан. На западе задаются вопросом – не помогает ли Казахстан России обойти санкции?» - такой вопрос Айбеку Смадиярову задали журналисты на брифинге в МИД.

Официальный представитель МИД напомнил о существующем механизме экономических взаимоотношений между странами.

«Существует специальная комиссия, которую координируют министерства торговли обоих стран. К примеру, если казахстанская компания планирует провести переговоры с российской компанией или подписать контракт, то эта же комиссия предоставит предварительную информацию о компании. Поэтому на сегодняшний день ни одна компания Казахстана не подверглась санкциям. Потому что мы ведем кропотливую работу по этому вопросу», - объяснил он.

«Конечно, мы будем проверять данные публикации вместе с нашими западными коллегами. В настоящее время ни из Европы, ни из США официального сообщения о санкциях не поступало»,-сказал Айбек Смадияров.


МИД РК   Россия   США   Евросоюз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова