Казахстан не планирует запускать криптовалюту в общую финансовую систему - депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева заявила, что Казахстан не планирует пока запускать криптовалюту в общую финансовую систему страны. Это несет много рисков, в том числе риск потери суверенитета нацвалюты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Мажилиса Юлия Кучинская на пленарном заседании палаты задала вопрос Екатерине Смышляевой, почему казахстанским криптобиржам нельзя работать в общем правовом поле. Согласно законопроекту о цифровых активах, работу криптобирж предлагается разрешить только в ограниченной юрисдикции в МФЦА.

«На сегодняшний день вывод в общее правовое поле криптобирж означало бы разрешение на оборот криптовалюты и ее признание платежным средством. Позиция Правительства и разработчиков заключается в том, что криптовалюту пока в нашу общую финансовую систему запустить не можем. Это несет очень много рисков и фактически мы рискуем потерять суверенитет национальной валюты», - ответила Екатерина Смышляева.

«Это не только наш опыт, это международные подходы. Криптовалюта является необеспеченным активом и в общем правовом поле может обрушить финансовую систему», - считает депутат.

Она уточнила, что криптобиржи в МФЦА работают в пилотном режиме с 2019 года. Существуют жесткие правила по безопасности и требованиям для криптобирж.

Ранее депутаты одобрили законопроект «О цифровых активах в Республике Казахстан», регулирующий деятельность майнеров.

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