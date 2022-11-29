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Казахстан не планирует снижать тарифы на перевозку российского зерна

29 Ноября 2022, 12:39
Казахстан не планирует снижать тарифы на перевозку российского зерна

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан не планирует снижать тарифы на перевозку российского зерна. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты попросили прокомментировать информацию относительно того, что Россия просила Казахстан снизить тарифы перевозки зерна через нашу страну на 40%.

«Никто не собирается снижать. Пока нет никаких конкретных предложений, перевозки товаров, о каких количествах идет. Вчера мы обсуждали большой круг вопросов. У нас не хватает подвижного состава, перевозочного состава, есть узкие места в инфраструктуре. Вы знаете, мы собираемся строить еще один переход и дорогу Бахты-Аягоз. Мы предложили им участвовать, потому что, прежде всего, это выгодно Российской Федерации. Это северный поток грузов и так далее», - сказал Серик Жумангарин после заседания Правительства.

Серик Жумангарин уточнил, что на форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, прошедшем в Оренбурге, обсуждались вопросы по барьерам, которые возникают при транспортировке грузов, а вот вопросы, связанные со снижением тарифов не возникали.

«Мы разговаривали тет-а-тет об этих вещах. Я сказал, что, прежде всего, мы будем исходить из прагматических соображений, необходимо быть прагматичным и думать о долгосрочных интересах страны. Об этом сказал Глава государства в своем Послании, это абсолютно справедливые слова», - считает С. Жумангарин.


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