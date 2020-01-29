Казахстан не осваивает рыбные ресурсы Каспия - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор Научно-производственного центра рыбного хозяйства Куаныш Исбеков рассказал о слабом использовании рыбного потенциала на Каспии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан на протяжении 22 лет не осваивает трансграничные морские рыбные ресурсы на Каспии. Учитывая дефицит рыбной продукции в Казахстане, особенно по морским видам, полагаем это большим упущением для нас. Морские лимиты только по минимальным оценкам составляют 12 тыс. тонн, это около 20% общего лимита по стране», - сказал Куаныш Исбеков на встрече в Сенате по вопросам развития рыбного хозяйства.

По его словам, для рационального ведения рыболовства в Северной мелководной части Каспия Центром было рекомендовано ограничить прибрежное и предустьевое сетное рыболовство и переориентировать вылов на освоение именно морских видов рыб, на новые малозатратные ставные орудия лова, в эффективности которых ученые вместе с бизнесом убедились при апробации этих орудий лова на Северном Каспии, в частности, на глубинах более 3 м в удалении от берега на 15-20 км.

«Для стимулирования вылова морских видов рыб на Каспии в свое время были установлены нулевые ставки платы за вылов этих рыб (для сравнения, на крупные частиковые виды рыб установлена ставка 0.013 МРП, это более 33 тенге/кг), однако эта мера оказалась недостаточной для развития морского рыболовства на Каспии. Поэтому вначале для принятия мер по дальнейшему стимулированию освоения морских видов рыб необходимо провести соответствующие маркетинговые исследования, реально оценить запасы, возможности и эффективность их промыслового освоения путем проведения экспериментального морского лова на зафрахтованном специализированном судне»,- сообщил спикер.

В случае получения положительных результатов, отмечает он, будет возможность заинтересовать бизнес для привлечения серьезных инвестиций для покупки и модернизации морских судов, с целью осуществления эффективного промысла кильки и других видов рыб в Среднем Каспии.

«По нашим предположениям, запасы морских видов рыб на Каспии скорее всего недооценены и они намного выше утвержденных лимитов. При этом действенным механизмом, способствующим привлечению инвестиций, являются меры господдержки (путем субсидирования затрат на фрахтования (аренду) морских судов, лизинга новых судов, орудий лова, удешевления кредитных ставок, возмещения затрат на ГСМ и т.п.). При этом касательно рыболовства на Северном Каспии необходимо содействовать внедрению малозатратных орудий и способов рыболовства, это апробированные совместно с бизнесом российские ставные орудия и способы рыболовства, а также собственные запатентованные разработки новых орудий и способов лова», - отметил К. Исбеков.

«Мы и дальше продолжаем разрабатывать новые орудия и способы рыболовства, а также готовы вместе с бизнесом осуществить трансферт и апробацию новых эффективных орудий лова не только на Каспии, но и на других крупных водоемах», - добавил он.