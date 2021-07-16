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    15:17, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстан не изменил положения в рейтинге коэффициентов УЕФА

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан после матчей первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов сохранил 27-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В отличие от прошлого рейтинга, вышедшего в июне, обновленный включает в себя коэффициенты, начиная с сезона 2017/18 и заканчивая нынешним – 2021/22.

    Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.

    Таблица коэффициентов УЕФА:

    1. Англия – 87.926 (2.285)

    2. Испания – 80.570 (2.857)

    3. Италия – 63,473 (2,285)

    4. Германия – 61,284 (1.333)

    5. Франция – 42.998 (1,333)

    6. Португалия – 41,799 (0.800)

    7. Нидерланды – 30.900 (0.800)

    8. Россия – 29.982 (0.800)

    9. Шотландия – 29.000 (0.800)

    10. Австрия – 28.450 (0.800)

    ......

    25. Румыния – 15.150 (0.250)

    26. Венгрия – 14.375 (0.750)

    27. Казахстан – 13.250 (0.375)

    28. Азербайджан – 12.875 (0.250)

    29. Словения – 13.000 (1.000)

    В скобках указан рейтинг сезона.


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