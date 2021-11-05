Казахстан не изменил положения в рейтинге коэффициентов УЕФА после поражения «Кайрата»
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия – 93.326 (8.285)
2. Испания – 84.998 (7.285)
3. Италия – 68,330 (7,142)
4. Германия – 66,213 (7.214)
5. Франция – 49,581 (7.916)
6. Португалия – 47.049 (6,583)
7. Нидерланды – 39.500 (9.400)
8. Австрия – 34.650 (6.200)
9. Шотландия – 32.700 (3.700)
10. Россия – 32.082 (2.900)
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27. Венгрия – 15.875 (2.250)
28. Польша – 15.875 (4.625)
29. Казахстан – 15.500 (2.625)
30. Словакия – 15.375 (3.875)
31. Словения – 14.500 (2.500)