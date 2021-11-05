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    12:51, 05 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан не изменил положения в рейтинге коэффициентов УЕФА после поражения «Кайрата»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан после четвертого тура группового этапа Лиги Конференций сохранил 29-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.

    Таблица коэффициентов УЕФА:

    1. Англия – 93.326 (8.285)

    2. Испания – 84.998 (7.285)

    3. Италия – 68,330 (7,142)

    4. Германия – 66,213 (7.214)

    5. Франция – 49,581 (7.916)

    6. Португалия – 47.049 (6,583)

    7. Нидерланды – 39.500 (9.400)

    8. Австрия – 34.650 (6.200)

    9. Шотландия – 32.700 (3.700)

    10. Россия – 32.082 (2.900)

    ......

    27. Венгрия – 15.875 (2.250)

    28. Польша – 15.875 (4.625)

    29. Казахстан 15.500 (2.625)

    30. Словакия – 15.375 (3.875)

    31. Словения – 14.500 (2.500)

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