Казахстан не должен отставать от глобального тренда на углеродную нейтральность – Куаныш Бейсенгазин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан не должен отставать от глобального тренда на углеродную нейтральность. Такое мнение высказал директор Центра макроэкономических исследований и прогнозирования АО «Институт экономических исследований» Куаныш Бейсенгазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Углеродная нейтральность означает, что все те выбросы, которые производит та или иная страна, должны быть прекращены или тем иным образом переработаны. Если вы производите электроэнергию, источниками которой являются так называемые «грязные технологии» – уголь, газ, например, то вы выбрасываете в атмосферу определенное количество СО2. Но, если вы, с точки зрения экологии, рассматриваете вопрос посадки лесов, то, соответственно, лес поглощает углекислый газ и вырабатывает кислород. Поэтому углеродная нейтральность не означает, что у вас не должно быть никаких выбросов в атмосферу. Это означает, что тот объем выбросов, который у вас есть, должен быть каким-то образом поглощен. Либо вы должны работать над сокращением выбросов, либо вы должны озеленять вашу территорию, чтобы эти выбросы углекислого газа могли поглощаться лесами, с выработкой кислорода», – сказал К. Бейсенгазин.

По его словам, во всем мире сейчас рассматривается переход к углеродной нейтральности, и это является ключевым трендом. Начало этому процессу положило Парижское соглашение об изменению климата. В борьбе с изменением климата все страны должны делать определенные шаги для снижения выбросов углекислого газа, которые, в первую очередь, влияют на повышение температуры на планете. Поэтому во всем мире идет переход к низкоуглеродным, возобновляемым источниками энергии, как солнечные, ветровые, гидро- и атомные электростанции.

К. Бейсенгазин отметил, что в ряде юрисдикций, в том числе в Европейском Союзе начинают вводить новый механизм регулирования выбросов парниковых газов. И это является значимым фактором, определяющим конкурентоспособность на этих рынках углеводородных товаров. Например, в Евросоюзе с 2023 года вводится, так называемый, пограничный углеводородный налог на ряд товаров. При поставке этих товаров в Евросоюз страны будут сталкиваться с тем, что с них будет взиматься определенный налог, что снизит конкурентоспособность этих товаров. Это означает, что крупные компании будут выдвигать определенные стратегии и требования к своим партнерам, и отказываться от работы с теми компаниями, которые не смогут соответствовать этим критериям. Поэтому Казахстан не должен отставать от этого глобального тренда, иначе столкнется с тем, что будет снижаться спрос на экспортируемые товары – нефть и газ. То есть, если в стране продолжится производство товаров с высоким углеродным следом – продукции металлургии, нефтехимии, сельского хозяйства, строительной индустрии и других, – будет снижаться конкурентоспособность этих товаров.

Напомним, сегодня на брифинге Службы центральных коммуникаций министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил , что Казахстану для достижения углеродной нейтральности необходимо инвестировать в низкоуглеродные технологии порядка 650 млрд долларов США.