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    12:52, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстан не будет ратифицировать договор с Канадой о взаимной правовой помощи

    Соответствующий Указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке уведомить Канаду о намерении Республики Казахстан не становиться участницей Договора между Республикой Казахстан и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам, совершенного в Оттаве 25 июня 2003 года.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент
    Республики Казахстан                                                                           К. ТОКАЕВ

    Астана, Акорда, 14 июля 2025 года

    № 947

    Теги:
    Канада МИД РК Уголовное дело
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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