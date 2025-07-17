Казахстан не будет ратифицировать договор с Канадой о взаимной правовой помощи

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке уведомить Канаду о намерении Республики Казахстан не становиться участницей Договора между Республикой Казахстан и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам, совершенного в Оттаве 25 июня 2003 года.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 14 июля 2025 года

№ 947