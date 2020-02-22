Казахстан не будет платить России 20 млрд тенге за утилизацию отходов на Байконуре - МЦРИАП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сети распространяется информация о том, что Казахстан, якобы, заплатит РФ 20 млрд тенге за утилизацию токсичных и радиоактивных отходов на территории космодрома Байконур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Как отметили в министерстве, данные факты не соответствуют действительности.

«Казахстан не планировал и не будет выделять и платить 20 миллиардов тенге за утилизацию отходов на космодроме Байконур. Никаких решений и договоренностей о какой-либо оплате по этому поводу между Казахстаном и Россией не принималось и не обсуждается.

На указанных в рассылке карьерах будут размещены только строительные отходы (бой кирпича, бетон после переработки), оставшиеся от сноса обветшалых зданий, расположенных на территории космодрома Байконур», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, обустройство этих карьеров полностью велось за счет российской стороны. По предварительным данным, общая стоимость работ составила 20 млн. рублей. Проекты получили положительное заключение департамента экологии по Кызылординской области.

Демонтаж обветшалых зданий, а также доставка строительных отходов на полигон проводится казахстанской компанией «Инфракос». Все здания и строительные отходы обследуются на радиационную безопасность казахстанскими и российскими специализированными компаниями в общей сложности 3 раза: до начала сноса, по его окончании, а также непосредственно на полигоне.

«Размещение в данных карьерах токсичных и радиоактивных отходов, а также металлического лома не предусмотрено и противоречит законам Республики Казахстан.

Специалисты департамента экологии по Кызылординской области имеют постоянный доступ на все объекты космодрома «Байконур» и осуществляют плановую проверку российских и казахстанских организаций», - добавили в министерстве.

Казахстанцев попросили впредь оперировать лишь проверенной и достоверной информацией.