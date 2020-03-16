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Казахстан не будет ограничивать автоперевозки товаров народного потребления

16 Марта 2020 19:58
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Казахстан не будет ограничивать автоперевозки товаров народного потребления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения бесперебойной доставки продуктов питания, товаров народного потребления и медицинского назначения, международная перевозка грузов автомобильным транспортом не ограничивается. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается грузовых перевозок, в целях обеспечения бесперебойной доставки продуктов питания, товаров народного потребления и медицинского назначения, перевозка грузов и почтовых отправлений автомобильным транспортом международных двусторонних и транзитных сообщений не ограничивается», - сказал Берик Камалиев в ходе онлайн брифинга в СЦК.

Вместе с тем, он добавил, что водители должны строго следовать правилам.

«Хотели бы обратить внимание перевозчиков и водителей, которые должны строго соблюдать установленные карантинные и санитарно-эпидемиологические нормы при осуществлении перевозки грузов автомобильным транспортом международным сообщением. В том числе водители должны строго следовать на склады временного хранения, после таможенной очистки и выгрузки автомашины, осуществляющие иностранные перевозки должны загрузить автомашины и осуществить таможенного оформление груза с условием нахождения строго на месте погрузки и таможенного оформления», - пояснил Берик Камалиев.

Он также добавил, что после загрузки и таможенного оформления водитель должен строго следовать на границу, через которую он должен покинуть РК с соблюдением тех же условий при пребывании в РК, как и при въезде в нее.

«Санитарно-эпидемиологическая служба совместно с таможенными и пограничными службами нашей страны будут определять пункты пропуска через госграницу для проезда автотранспортных средств, следующих транзитным сообщением для их дальнейшего сопровождения по территории РК», - заключил Берик Камалиев.


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Ключевые слова: Правительство РК, Транспорт, Безопасность, Коронавирус,
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Автор:

Серик Сабеков

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