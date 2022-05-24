24 Мая 2022 10:40

Казахстан не блокировал средства клиентов в дочерних российских банках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка заявило, что никаких мер по заморозке средств клиентов в дочерних российских банках не принимало и не правомочно принимать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Это заявление прозвучало в ответ на распространяемую информацию о блокировке средств казахстанцев в дочерних российских банках.

По информации, полученной Агентством от дочерних российских банков (АО Сбербанк Казахстана, Альфа-Банк Казахстана и Банк ВТБ Казахстан), иностранными банками заблокированы средства самих банков на корреспондентских счетах в иностранных банках-корреспондентах в иностранной валюте.

Остатки замороженных средств дочерних российских банков в иностранных банках-корреспондентах составляют 9,2 млрд тенге, из которых 2,7 млрд тенге – средства Сбербанка Казахстана, 6,2 млрд тенге – средства Альфа-Банка Казахстана и 0,3 млрд тенге – средства Банка ВТБ Казахстана.

Кроме того, иностранными банками-корреспондентами также заблокированы платежные операции клиентов Сбербанка Казахстана на сумму 2,9 млрд тенге и Альфа-Банка Казахстана на сумму 3,9 млрд тенге. В настоящее время банками оказывается содействие клиентам в возврате их средств путем переговоров с банками-контрагентами и подготовке соответствующих обращений.

Со своей стороны, Агентство совместно с банками будет отслеживать ситуацию с возвратом заблокированных средств клиентов дочерних российских банков.