Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстан назвали лидером в области авиационной безопасности в ЦА
11 Августа 2022 13:43

Казахстан назвали лидером в области авиационной безопасности в ЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11-12 августа АО «Авиационная администрация Казахстана» при участии Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и администрации Международного аэропорта города Актау проводит заседание Международной конференции по авиационной безопасности и региональному сотрудничеству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

В конференции принимает участие руководство авиационных властей дружественных государств Азербайджана, Грузии, Кыргызстана и Таджикистана.

С приветствием к участникам обратился председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев. В своем слове он отметил высокие результаты аудита европейских экспертов, по результатам которого Казахстан в сфере безопасности полетов подтвердил соответствие стандартам ИКАО, а также высокие показатели в сфере по обеспечению авиационной безопасности по результатам аудита ИКАО.

В настоящее время Казахстан является региональным лидером в области авиационной безопасности и безопасности полетов, активно развивая партнерство со всеми странами Центральной Азии и Кавказа.

В повестку дня конференции вынесли вопросы оперативного обмена информацией, необходимой для обеспечения безопасности в гражданской авиации:

· Развитие взаимодействия и сотрудничества авиационных властей стран участников конференции по вопросам защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

· Гармонизация законодательств стран участников с учетом международных стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

· Подержание профессионального уровня подготовки и переподготовки квалифицированного персонала гражданской авиации, а также создание координационной группы между странами участниками по авиационной безопасности.

В качестве рабочего органа координационной группы предложен учебный центр ИКАО по авиационной безопасности Академии гражданской авиации Республики Казахстан.

Целью координационной группы является создание эффективного механизма для содействия и оказания помощи государствам в достижении ключевых приоритетов Глобального плана ИКАО по авиационной безопасности и качественного внедрения стандартов и рекомендуемой практики ИКАО, достижения высокого уровня авиационной безопасности с помощью взаимного обмена информацией и оказания содействия друг другу.

Участники конференции договорились о наращивании потенциала, а также о сотрудничестве по вопросам авиационной безопасности в рамках Соглашения о региональном сотрудничестве в области авиационной безопасности.

Фото: gov.kz

Новости по теме
Упростить требования для получения удостоверения категории D предлагают в Мининдустрии
Около 30 «закладок» пакетированного наркотика ликвидировали в Таразе
Более 4,5 млн пассажиров перевезли авиакомпании РК в первом полугодии 2022 года
Читайте также
Мужчина попал в измельчитель для сена в ЗКО
Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
Шли судебные тяжбы - аким о возврате «Алматы қала жарық» в госсобственность
Антикор проверит работу «Қазақстан темір жолы»
Компания незаконно заработала 74 млн тенге на продаже дизтоплива
Упростить требования для получения удостоверения категории D предлагают в Мининдустрии
Только 2-3% лабораторий в РК могут выполнить требования стран-импортеров
Восемь задержанных водителей в Алматы задолжали почти 9 млн тенге за адмштрафы
Популярное
1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив