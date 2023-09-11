Казахстан назвал стартовый состав на домашний матч против Северной Ирландии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года сборная Казахстана дома сыграет с Северной Ирландией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стали известны стартовые составы команд:

Казахстан: Шацкий, Тапалов, Быстров, Марочкин, Алип, Вороговский, Зайнутдинов, Бейсебеков, Тагыберген, Оразов, Самородов;

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Баллард, Эванс, Макнейр, Хам, Макканн, Сэвилл, Чарльз, Макменамин, Кеннеди, Вашингтон.

Игра Казахстан — Северная Ирландия начнется в 19:00 по времени Астаны, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Напомним, после пяти туров у сборной Казахстана - девять очков, а у Северной Ирландии - три очка. В своем последнем матче казахстанские футболисты в Астане уступили сборной Финляндии (0:1), а сборная Северной Ирландии на выезде проиграла команде Словении (2:4). Что касается первой игры сборных Казахстана и Северной Ирландии, то матч в Белфасте закончился неожиданной победой казахстанцев - 1:0.