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    18:14, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан назвал стартовый состав на домашний матч против Северной Ирландии

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    Фото: пресс-служба КФФ
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года сборная Казахстана дома сыграет с Северной Ирландией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Стали известны стартовые составы команд:

    Казахстан: Шацкий, Тапалов, Быстров, Марочкин, Алип, Вороговский, Зайнутдинов, Бейсебеков, Тагыберген, Оразов, Самородов;

    Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Баллард, Эванс, Макнейр, Хам, Макканн, Сэвилл, Чарльз, Макменамин, Кеннеди, Вашингтон.

    Игра Казахстан — Северная Ирландия начнется в 19:00 по времени Астаны, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

    Напомним, после пяти туров у сборной Казахстана - девять очков, а у Северной Ирландии - три очка. В своем последнем матче казахстанские футболисты в Астане уступили сборной Финляндии (0:1), а сборная Северной Ирландии на выезде проиграла команде Словении (2:4). Что касается первой игры сборных Казахстана и Северной Ирландии, то матч в Белфасте закончился неожиданной победой казахстанцев - 1:0.


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