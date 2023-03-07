Казахстан назвал состав на женский чемпионат мира по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав женской сборной Казахстана на чемпионат мира-2023 по боксу, который стартует 15 марта в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан будет представлен во всех двенадцати весовых категориях.

48 кг. Алуа Балкибекова

50 кг. Назым Кызайбай

52 кг. Жазира Оракбаева

54 кг. Жайна Шекербекова

57 кг. Карина Ибрагимова

60 кг. Римма Волосенко

63 кг. Аида Абикеева

66 кг. Надежда Рябец

70 кг. Мадина Нуршаева

75 кг. Валентина Хальзова

81 кг. Фариза Шолтай

+81 кг. Ляззат Кунгейбаева.

На прошлогоднем женском чемпионате мира, который проходил в Стамбуле (Турция), сборная Казахстана выиграла пять медалей — одну серебряную и четыре бронзовые. «Серебро» выиграла Алуа Балкибекова (48 кг), а бронзовыми призерками турнира стали Жайна Шекербекова (52 кг), Дина Жоламан (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (70 кг).