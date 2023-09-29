Казахстан назвал состав на решающие матчи в отборе Евро-2024 по футболу

Главный тренер Национальной сборной Казахстана Магомед Адиев огласил окончательный список футболистов, вызванных на октябрьские матчи квалификации ЕВРО-2024 против Дании и Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

В октябре сборная Казахстана в рамках отборочного цикла ЕВРО-2024 проведет два матча на выезде.

14 октября подопечные Магомеда Адиева сыграют против Дании. Игра состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене, начало игры — в 00:45 по времени Астаны. Через три дня сборная Казахстана отправится в Хельсинки на матч против Финляндии. Игра состоится на Олимпийском стадионе Хельсинки. Начало — в 22:00 по времени Астаны.

В окончательный список вошли 27 игроков.

Вратари:

Игорь Шацкий («Шахтер»)

Бекхан Шайзада («Ордабасы»)

Александр Заруцкий («Астана»)

Защитники:

Сергей Малый («Ордабасы»)

Темирлан Ерланов («Ордабасы»)

Нуралы Алип («Зенит», Россия)

Багдат Каиров («Тобол»)

Марат Быстров («Ахмат», Россия)

Александр Марочкин («Астана»)

Тимур Досмагамбетов («Астана»)

Ян Вороговский («Астана»)

Еркин Тапалов («Кызылжар»)

Алибек Касым («Актобе»)

Лев Скворцов («Химки», Россия)

Полузащитники:

Александр Зуев («ИМТ», Сербия)

Асхат Тагыбеген («Ордабасы»)

Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция)

Максим Самородов («Актобе»)

Аслан Дарабаев («Астана»)

Исламбек Куат («Астана»)

Абзал Бейсебеков («Астана»)

Рамазан Оразов («Копер», Словения)

Ислам Чесноков («Тобол»)

Самат Жарынбетов («Тобол»)

Нападающие:

Абат Аймбетов («Астана»)

Владислав Прокопенко («Астана»)

Иван Свиридов («Шахтёр»)

Тренерский штаб: Магомед Адиев — главный тренер, Евгений Коструб — ассистент главного тренера, Руслан Балтиев — ассистент главного тренера, Валерий Ситало — тренер вратарей, Ерлан Ибраим — тренер по физической подготовке, Амаль Сыздықов — тренер-аналитик, Арсений Савенко — аналитик, Эльшад Хинизов — видеоаналитик.