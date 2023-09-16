РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:25, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан назвал состав на матч с Нидерландами в отборе на ЧМ-2024 по футзалу

    None
    Фото: Sports.kz.
    Стал известен состав сборной Казахстана по футзалу на матч отборочного турнира чемпионата мира-2024 против команды Нидерландов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан: Игита, Тайнан, Турсыгулов, Дуглас, Оразов — Сериков, Эдсон, Валиуллин, Акбалыков, Есенаманов, Кнауб, Жума, Рашит, Абдиманапулы.

    Матч Нидерланды — Казахстан пройдет в городе Алмере в ночь с 15 на 16 сентября и начнется в 00:00 по Астане. Прямую трансляцию этой игры можно будет посмотреть на телеканале «Qazsport».

    Напомним, что после матча со сборной Нидерландов Казахстан ждут еще две игры в элитном раунде в группе А — против Румынии и Азербайджана. Победитель группы напрямую попадет на ЧМ-2024. Команда, занявшая второе место в группе, также может получить путевку на мировое первенство.


    Теги:
    Спорт Футзал
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:47
    Современный парк появился в Сарани
    Сегодня, 18:34
    Вырастут ли цены на бензин в Казахстане
    Сегодня, 18:26
    Парламентская делегация Вьетнама посетит Казахстан
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!