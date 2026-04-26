РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:27, 26 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстан назвал приоритетные направления для инвесторов из Греции

    На полях 11-го Дельфийского экономического форума состоялась дискуссия заместителей министров иностранных дел Казахстана и Греции, посвященная укреплению межрегиональной связности и запуску новых экономических инициатив, передает собственный корреспондент Kazinform в ЕС.

    На полях 11-го Дельфийского экономического форума
    Фото: Посольство Казахстана в Греции

    Дельфийский экономический форум (Delphi Economic Forum) — это одна из наиболее значимых дискуссионных площадок в Юго-Восточной Европе и Восточном Средиземноморье. Его часто называют «греческим Давосом» из-за масштаба и уровня участников.

    На полях 11-го Дельфийского экономического форума
    Фото: Посольство Казахстана в Греции

    В этом году Казахстан на форуме представляет делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Алибеком Куантыровым.

    Казахстанский дипломат принял участие в дискуссии со своим греческим коллегой — заместителем министра иностранных дел Харисом Теохарисом.

    Отмечено, что несмотря на географическую удаленность, Афины и Астана демонстрируют высокую степень готовности к углублению сотрудничества.

    На полях 11-го Дельфийского экономического форума
    Фото: Посольство Казахстана в Греции

    Так, основными темами обсуждения стали: развитие «Среднего коридора», энергетическая безопасность и трансфер инновационных технологий.

    Представитель Греции Х.Теохарис подчеркнул возрастающую роль Центральной Азии в современной геополитической архитектуре.

    По его словам, Греция заинтересована в расширении своего присутствия в регионе через создание системы систематических политических контактов и совместных бизнес-миссий. Особое внимание греческая сторона уделила развитию альтернативных логистических маршрутов.

    — В условиях нестабильности на Ближнем Востоке значимость «Среднего коридора», поддерживаемого ЕС, только растет. Это альтернатива, которая должна стать полностью функциональной», — отметил Теохарис.

    Он также добавил, что обе страны находятся на сопоставимом уровне экономического развития и обладают высокой «деловой зрелостью», что упрощает привлечение инвестиций.

    Заместитель министра иностранных дел РК А.Куантыров акцентировал внимание на роли Казахстана как главного транзитного узла между Востоком и Западом. Он напомнил, что через территорию республики проходит порядка 80% сухопутных торговых потоков между Китаем и Европой.

    На полях 11-го Дельфийского экономического форума
    Фото: Посольство Казахстана в Греции

    В качестве перспективных направлений для греческих инвесторов были названы:

    — Инфраструктура: дноуглубительные работы на Каспии, развитие портов, строительство дорог и модернизация аэропортов.

    — Экология: внедрение «зеленых» технологий и участие в проектах по защите окружающей среды, включая переработку жидких отходов с морских судов.

    — Энергетика: развитие ВИЭ, где греческие компании обладают признанной международной экспертизой.

    А.Куантыров подчеркнул, что Казахстан переходит к стратегии создания высокой добавленной стоимости.

    — Нам нужен не только капитал. Мы ищем знания, навыки, трансфер технологий и развитие человеческого капитала, — заявил замминистра иностранных дел РК.

    На полях 11-го Дельфийского экономического форума
    Фото: Посольство Казахстана в Греции

    Казахстан остается стратегическим партнером Греции в энергетической сфере, являясь вторым по величине поставщиком нефти в страну. Важную роль в этой цепочке играет греческий торговый флот.

    По словам А.Куантырова, такие компании, включая Chevron, КазМунайГаз и КМТФ, фрахтуют греческие суда для транспортировки казахстанской нефти на европейские рынки.

    В завершение встречи в Греции стороны сошлись во мнении, что прочные экономические связи являются лучшим инструментом дипломатии, способным нивелировать любые политические разногласия и создавать долгосрочную стабильность в макрорегионе.

    Теги:
    Инвестиции МИД РК Алибек Куантыров Экономика Греция
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
