Казахстан назвал приоритетные направления для инвесторов из Греции

Дельфийский экономический форум (Delphi Economic Forum) — это одна из наиболее значимых дискуссионных площадок в Юго-Восточной Европе и Восточном Средиземноморье. Его часто называют «греческим Давосом» из-за масштаба и уровня участников.

В этом году Казахстан на форуме представляет делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Алибеком Куантыровым.

Казахстанский дипломат принял участие в дискуссии со своим греческим коллегой — заместителем министра иностранных дел Харисом Теохарисом.

Отмечено, что несмотря на географическую удаленность, Афины и Астана демонстрируют высокую степень готовности к углублению сотрудничества.

Так, основными темами обсуждения стали: развитие «Среднего коридора», энергетическая безопасность и трансфер инновационных технологий.

Представитель Греции Х.Теохарис подчеркнул возрастающую роль Центральной Азии в современной геополитической архитектуре.

По его словам, Греция заинтересована в расширении своего присутствия в регионе через создание системы систематических политических контактов и совместных бизнес-миссий. Особое внимание греческая сторона уделила развитию альтернативных логистических маршрутов.

— В условиях нестабильности на Ближнем Востоке значимость «Среднего коридора», поддерживаемого ЕС, только растет. Это альтернатива, которая должна стать полностью функциональной», — отметил Теохарис.

Он также добавил, что обе страны находятся на сопоставимом уровне экономического развития и обладают высокой «деловой зрелостью», что упрощает привлечение инвестиций.

Заместитель министра иностранных дел РК А.Куантыров акцентировал внимание на роли Казахстана как главного транзитного узла между Востоком и Западом. Он напомнил, что через территорию республики проходит порядка 80% сухопутных торговых потоков между Китаем и Европой.

В качестве перспективных направлений для греческих инвесторов были названы:

— Инфраструктура: дноуглубительные работы на Каспии, развитие портов, строительство дорог и модернизация аэропортов.

— Экология: внедрение «зеленых» технологий и участие в проектах по защите окружающей среды, включая переработку жидких отходов с морских судов.

— Энергетика: развитие ВИЭ, где греческие компании обладают признанной международной экспертизой.

А.Куантыров подчеркнул, что Казахстан переходит к стратегии создания высокой добавленной стоимости.

— Нам нужен не только капитал. Мы ищем знания, навыки, трансфер технологий и развитие человеческого капитала, — заявил замминистра иностранных дел РК.

Казахстан остается стратегическим партнером Греции в энергетической сфере, являясь вторым по величине поставщиком нефти в страну. Важную роль в этой цепочке играет греческий торговый флот.

По словам А.Куантырова, такие компании, включая Chevron, КазМунайГаз и КМТФ, фрахтуют греческие суда для транспортировки казахстанской нефти на европейские рынки.

В завершение встречи в Греции стороны сошлись во мнении, что прочные экономические связи являются лучшим инструментом дипломатии, способным нивелировать любые политические разногласия и создавать долгосрочную стабильность в макрорегионе.