РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:29, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан натурализовал двух российских конькобежек

    None
    Photo: RIA Novosti / Alexey Filippov
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь за Казахстан будут выступать Кристина Силаева и Елизавета Голубева. Правда представлять Казахстан они смогут только в 2025 году - после смены гражданства есть ограничения в 24 месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Спорт Шредингера.

    Голубева - чемпионка мира среди юниоров в многоборье, чемпионка Европы в командном спринте, чемпионка России в масс-старте.

    Силаева - чемпионка России на дистанции 500 метров.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:34
    Вырастут ли цены на бензин в Казахстане
    Сегодня, 18:26
    Парламентская делегация Вьетнама посетит Казахстан
    Сегодня, 18:22
    Касым-Жомарт Токаев принял Раиса Татарстана Рустама Минниханова
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!