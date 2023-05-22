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Казахстан нарастил экспорт несырьевых товаров

Автор:  
Серик Сабеков
22 Мая 2023, 13:17
Казахстан нарастил экспорт несырьевых товаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году Казахстан достиг рекордной отметки в 26,5 млрд долларов США по экспорту обрабатывающей продукции. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным показателем для нас выступает достижение экспорта обрабатывающей продукции в 41 млрд долларов США к 2025 году. В прошлом году, мы достигли рекордной отметки в 26,5 млрд долларов», - сказал Кайрат Торебаев на брифинге в СЦК.

Вице-министр также отметил, что за первый квартал текущего года общий объем внешней торговли обработанной продукции составил 18,8 млрд долларов США, что на 32% выше показателей аналогичного периода прошлого года. За последние 3 года, данный показатель вырос на 63%.

«Экспорт несырьевых товаров за этот период составил 5,9 млрд долларов США, показав рост на 7,6%. Рост экспорта был обеспечен в том числе и за счет расширения количества товарных позиций», - уточнил Кайрат Торебаев.


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