Казахстан наращивает производство автомобилей

В Казахстане по итогам четырех месяцев текущего года увеличилось производство автомобилей на 8,6%, произведено более 46 тыс. единиц. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Правительство РК

— В частности, увеличилось производство автомобилей на 8,6%, произведено более 46 тыс. единиц. Всего в 2024 году планируется выпустить 160 тысяч автомобилей. Кроме того, в рамках развития автокомпонентной базы в малых промышленных зонах городов Костанай и Алматы прорабатываются проекты для транспортных средств по производству сидений мощностью 100 тыс. единиц, пластиковых деталей — 150 тыс. единиц и мультимедийных систем — 100 тыс. единиц, — сказал Канат Шарлапаев.

Сектор железнодорожного машиностроения, по его словам, увеличился в 2,5 раза за счет роста производства локомотивов и вагонов.

Производство бытовой техники увеличилось в 3,8 раза.

В частности, в Алматы запущен завод по производству телевизоров Xiaomi.

В Туркестане планируется сборка коммерческих холодильников, ведутся переговоры с южнокорейскими компаниями Samsung Electronics и китайскими HKC.

В среднесрочной перспективе в рамках реализации мероприятий Комплексного плана развития машиностроения до 2028 года планируется увеличение объемов производства в 2 раза.