РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:21, 28 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан наращивает производство автомобилей

    Более 20 тысяч автомобилей выпустили в Казахстане за два месяца 2024 года
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    В Казахстане по итогам четырех месяцев текущего года увеличилось производство автомобилей на 8,6%, произведено более 46 тыс. единиц. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    шарлапаев
    Фото: Правительство РК

    — В частности, увеличилось производство автомобилей на 8,6%, произведено более 46 тыс. единиц. Всего в 2024 году планируется выпустить 160 тысяч автомобилей. Кроме того, в рамках развития автокомпонентной базы в малых промышленных зонах городов Костанай и Алматы прорабатываются проекты для транспортных средств по производству сидений мощностью 100 тыс. единиц, пластиковых деталей — 150 тыс. единиц и мультимедийных систем — 100 тыс. единиц, — сказал Канат Шарлапаев.

    Сектор железнодорожного машиностроения, по его словам, увеличился в 2,5 раза за счет роста производства локомотивов и вагонов. 
    Производство бытовой техники увеличилось в 3,8 раза.

    В частности, в Алматы запущен завод по производству телевизоров Xiaomi.

    В Туркестане планируется сборка коммерческих холодильников, ведутся переговоры с южнокорейскими компаниями Samsung Electronics и китайскими HKC.

    В среднесрочной перспективе в рамках реализации мероприятий Комплексного плана развития машиностроения до 2028 года планируется увеличение объемов производства в 2 раза.

    Теги:
    Автопромышленность Производство Казахстанское содержание Министерство промышленности и строительства Авто
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!