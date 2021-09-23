НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан наращивает объёмы международной торговли: товарооборот вырос на 7% за год. Экспорт увеличился сразу на 11%, импорт — на 3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

За январь–июль 2021 года товарооборот РК достиг 53,7 млрд долларов США — на 7,4% больше, чем годом ранее.

Большую часть товарооборота РК — 59,7% — составил экспорт. С начала текущего года Казахстан поставил на внешние рынки продукции на 32 млрд долларов США — на 10,6% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Объём импорта составил 21,7 млрд долларов США, плюс 3% за год.

Наибольший товарооборот у РК наблюдался с Россией: 12,7 млрд долларов США — на 26,7% больше, чем годом ранее. В тройку лидирующих стран также вошли Китай (9,8 млрд долларов США) и Италия (4,8 млрд долларов США).

По экспорту из РК лидирует Китай. С начала года Казахстан отправил в эту страну товаров на 5,5 млрд долларов США — на 5,6% меньше, чем годом ранее. Немалый объём экспорта пришёлся на Италию (4,4 млрд долларов США) и Россию (3,9 млрд долларов США).

По импорту в РК лидирует Россия: 8,9 млрд долларов США — на 19,4% больше, чем годом ранее. В тройку лидеров также попали Китай (4,3 млрд долларов США) и Германия (1 млрд долларов США).

В текущем году ключевой экспортной статьёй стала минеральная продукция: 21,4 млрд долларов США, или 66,7% от всего объёма экспорта РК. В том числе 18,3 млрд долларов США составили непосредственно топливно-энергетические товары.

Ещё 18,7% экспортных поставок пришлось на металлы и изделия из них (6 млрд долларов США), 6,3% — на продукты животного и растительного происхождения и готовые продовольственные товары (2 млрд долларов США).

В то же время основной статьёй импорта стали машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты: 8,5 млрд долларов США. Другие популярные категории импортируемых товаров — продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (3,7 млрд долларов США) и продукты животного и растительного происхождения, включая готовые продовольственные товары (2,5 млрд долларов США).