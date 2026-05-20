Казахстан направит первую торгово-экономическую миссию в Нидерланды в июне

Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в Республике Казахстан Нико Шермерсом. Центральной темой переговоров стала подготовка первой торгово-экономической миссии Казахстана в Нидерланды, проведение которой планируется в июне текущего года. Стороны отметили, что предстоящая миссия станет важным шагом в расширении деловых контактов между двумя странами. Кроме того, обсуждались планы по организации двустороннего бизнес-форума в Казахстане с участием представителей бизнеса и профильных компаний двух стран.



В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения казахстанско-нидерландского торгово-экономического партнерства, включая развитие инвестиционного взаимодействия, логистики, агропромышленного комплекса и цифровой экономики.



Открывая встречу, Арман Шаккалиев отметил, что Нидерланды остаются одним из ключевых и наиболее надежных партнеров Казахстана в Европе. По его словам, двусторонние отношения демонстрируют устойчивый рост как в торговле, так и в инвестиционной сфере. По итогам 2025 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Нидерландами достиг 6,3 млрд долларов, увеличившись более чем на 11%. При этом экспорт Казахстана в Нидерланды превысил 5,9 млрд долларов.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено практическому расширению сотрудничества. Казахстанская сторона обозначила высокий потенциал совместной работы в сфере агротехнологий, переработки сельскохозяйственной продукции, развития современных логистических маршрутов между Азией и Европой, а также продвижения казахстанской продукции на европейский рынок.



Отдельно была подчеркнута важность укрепления прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран. В Министерстве торговли и интеграции отметили, что предстоящая торгово-экономическая миссия станет площадкой для установления новых партнерств, обсуждения совместных проектов и расширения присутствия казахстанских компаний на рынке Нидерландов.По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и выразили уверенность, что первая торгово-экономическая миссия Казахстана в Нидерланды придаст дополнительный импульс развитию двусторонней торговли, инвестиционного сотрудничества и деловых связей между странами.

