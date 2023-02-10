Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Сирии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Февраля 2023, 08:01
Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Сирии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Сирии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В четверг, 9 февраля, в Үкімет үйі под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра состоялось заседание Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи.

На заседании было принято решение о направлении в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирийскую Арабскую Республику гуманитарной помощи в объеме 50 тонн. Из государственного материального резерва будут выделены консервные продукты, теплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности. Груз будет направлен по линии Организации исламского сотрудничества в город Алеппо четырьмя авиарейсами.

Как сообщалось, поручение Правительству об оказании гуманитарной помощи Сирии дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.


Фото: primeminister.kz


Правительство РК   Сирия   Землетрясение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны