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    15:42, 27 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан намерен ввести временный запрет на вывоз железа и стали

    Министерство промышленности и строительства подготовило приказ «О некоторых вопросах регулирования вывоза стальных заготовок», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Казахстан намерен ввести временный запрет на вывоз железа и стали
    Фото: pixabay

    Введение запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта:

    • железо и нелегированная сталь в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203);
    • полуфабрикаты из железа или нелегированной стали.

    Ведомство отмечает, что запрет вводится в рамках стимулирования отечественных металлургических предприятий для расширения сталелитейной промышленности с выпуском готовой продукции среднего и верхнего передела с высокой добавленной стоимостью.

    Проект размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 июня 2025 года.

    Теги:
    Министерство промышленности и строительства Запрет на вывоз
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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