15:42, 27 Май 2025 | GMT +5
Казахстан намерен ввести временный запрет на вывоз железа и стали
Министерство промышленности и строительства подготовило приказ «О некоторых вопросах регулирования вывоза стальных заготовок», передает корреспондент агентства Kazinform.
Введение запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта:
- железо и нелегированная сталь в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203);
- полуфабрикаты из железа или нелегированной стали.
Ведомство отмечает, что запрет вводится в рамках стимулирования отечественных металлургических предприятий для расширения сталелитейной промышленности с выпуском готовой продукции среднего и верхнего передела с высокой добавленной стоимостью.
Проект размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 июня 2025 года.