Казахстан намерен ввести временный запрет на вывоз железа и стали

Введение запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта:

железо и нелегированная сталь в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203);

полуфабрикаты из железа или нелегированной стали.

Ведомство отмечает, что запрет вводится в рамках стимулирования отечественных металлургических предприятий для расширения сталелитейной промышленности с выпуском готовой продукции среднего и верхнего передела с высокой добавленной стоимостью.

Проект размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 июня 2025 года.