Казахстан намерен вступить в Международный совет музеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном музее РК состоялось заседание Объединения юридических лиц «Казахстанский комитет Международного совета музеев», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При встрече на заседаниях ЮНЕСКО с представителями ICOM (Международный совет музеев - International Council of Museums) меня часто спрашивают, как работает ваш комитет ICOM. Мне бывает неудобно и нечего ответить. Мы намерены возродить работу казахстанского комитета ICOM», - отметил в своем выступлении президент созданного Объединения юридических лиц «Казахстанский комитет Международного совета музеев», заместитель директора Национального музея РК Алмаз Нуразхан.

Он также выразил благодарность за оказанное ему доверие возглавить эту организацию и пообещал, что приложит все усилия для развития музейного дела и сохранения культурного наследия в Казахстане.

«Главная цель заседания казахстанских учредителей ICOM - начать работу казахстанского комитета и выйти на международную арену, вступив в члены ICOM», - добавил Алмаз Нуразхан.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы внесения изменений и дополнений в Устав ICOM Казахстана и утвержден план работы ICOM на 2020 год.

Отметим, Международный совет музеев (International Council of Museums (ICOM) был создан в 1946 году. Сегодня это всемирная организация, представляющая музеи и музейных профессионалов, деятельность которой направлена на охрану и популяризацию природного и культурного наследия – прошлого и будущего, материального и нематериального. ICOM насчитывает более 40 000 членов в 141 стране мира. Это уникальная сеть музейных профессионалов, работающих в различных областях, так или иначе связанных с музеями и наследием. ICOM обладает высшим консультативным статусом категории «А» в ЮНЕСКО и в Экономическом и социальном совете ООН.