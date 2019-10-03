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Казахстан намерен вступить в Международный совет музеев

3 Октября 2019 17:30
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Казахстан намерен вступить в Международный совет музеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном музее РК состоялось заседание Объединения юридических лиц «Казахстанский комитет Международного совета музеев», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«При встрече на заседаниях ЮНЕСКО с представителями ICOM (Международный совет музеев - International Council of Museums) меня часто спрашивают, как работает ваш комитет ICOM. Мне бывает неудобно и нечего ответить. Мы намерены возродить работу казахстанского комитета ICOM», - отметил в своем выступлении президент созданного Объединения юридических лиц «Казахстанский комитет Международного совета музеев», заместитель директора Национального музея РК Алмаз Нуразхан.

Он также выразил благодарность за оказанное ему доверие возглавить эту организацию и пообещал, что приложит все усилия для развития музейного дела и сохранения культурного наследия в Казахстане.

«Главная цель заседания казахстанских учредителей ICOM - начать работу казахстанского комитета и выйти на международную арену, вступив в члены ICOM», - добавил Алмаз Нуразхан.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы внесения изменений и дополнений в Устав ICOM Казахстана и утвержден план работы ICOM на 2020 год.

Отметим, Международный совет музеев (International Council of Museums (ICOM) был создан в 1946 году. Сегодня это всемирная организация, представляющая музеи и музейных профессионалов, деятельность которой направлена на охрану и популяризацию природного и культурного наследия – прошлого и будущего, материального и нематериального. ICOM насчитывает более 40 000 членов в 141 стране мира. Это уникальная сеть музейных профессионалов, работающих в различных областях, так или иначе связанных с музеями и наследием. ICOM обладает высшим консультативным статусом категории «А» в ЮНЕСКО и в Экономическом и социальном совете ООН.

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Ключевые слова: Нур-Султан, История Казахстана,
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Автор:

Серик Сабеков

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