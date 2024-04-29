Казахстан намерен увеличить производство бытовой техники для экспорта на рынок ЕАЭС

В машиностроительной отрасли за три месяца текущего года рост производства составляет 24,9%. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр отметил, что к 2025 году планируется:

увеличение производства бытовой техники до 360 тысяч единиц (Silk Road Electronics — 301 470 ед., ALMATY TURMYSTYQ TEHNIKA ZAVODY — 60 000 ед.);

легковых автомобилей до 160 тысяч единиц (ТОО «СарыаркаАвтоПром» — 110 тысяч автомобилей и ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» — 50 тысяч автомобилей);

товаров железнодорожного машиностроения: пассажирских вагонов до 100 ед. (ЗИКСТО), локомотивов до 120 ед. (Электровоз курастыру зауыты — 44 ед. и Локомотив курастыру зауыты — 90 ед.), платформ до 500 ед. (ЗИКСТО), полувагонов до 1,5 тысячи ед. (КВК).

— В среднесрочной перспективе в отрасли стоит задача по дальнейшему развитию в Экибастузе железнодорожного кластера, где на действующих производствах освоена практически вся линейка продукции для железнодорожного транспорта и магистральных железнодорожных путей, от мелких изделий до грузовых полувагонов, — сказал К. Шарлапаев.

По данным ведомства, реализация проектов в рамках кластера позволит увеличить уровень локализации в железнодорожном машиностроении, в том числе довести уровень локализации в производстве пассажирских вагонов до 50% (к 2030 году). Также ведется работа по наращиванию производства бытовой техники (учитывая дефицит на рынке ЕАЭС в 9 млн долларов США) за счет привлечения новых инвесторов, таких как китайская компания HKC Corporation и южнокорейская компания Samsung Electronics (инвестиции 12 млрд тенге, мощность до 400 тысяч ед.) на базе действующего предприятия ТОО Silk Road Electronics в городе Сарань.