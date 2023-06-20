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Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию

Автор:  
Серик Сабеков
20 Июня 2023, 10:19
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию Фото: Reuters

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько нефти поставляет Казахстан в Германию по нефтепроводу «Дружба» сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в начале года начали с небольших объемов, около 20 тысяч тонн ежемесячно. Сейчас уже в результате достигнутых договоренностей мы планируем до 100 тысяч тон ежемесячно увеличить поставки казахстанской нефти по итогам подписания данного соглашения по нефтепроводу «Дружба», - сказал Алмасадам Саткалиев в интервью журналистам в Акорде.

Глава Минэнерго пояснил, что речь идет о поставках, которые являются и для Казахстана, и для Германии пробными.

«Мы исследуем возможность поставок нефти в больших объемах. По итогам данных поставок можно будет говорить об увеличении объемов поставок», - добавил министр.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером в Акорде. В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер также посетит Мангистаускую область, где примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.


Промышленность   Экономика   Германия   Нефть   Минэнерго РК  
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