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Казахстан намерен увеличить несырьевой экспорт товаров и услуг до $41 млрд

2 Марта 2020 11:30
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Казахстан намерен увеличить несырьевой экспорт товаров и услуг до $41 млрд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан намерен увеличить несырьевой экспорт товаров и услуг до 41 млрд. долл. США. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом, проведенный нами анализ показывает, что решение ряда проблем, возникающих в цепочке от производства до реализации, в конечном счете, приведет к формированию целостной торговой системы. Уже действуют государственные программы индустриально-инновационного развития и развития агропромышленного комплекса, Дорожная карта бизнеса 2025, экономика простых вещей. Они ориентированы на обеспечение динамичного развития производства», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

При этом, как отметил министр, учитывая тенденции и существующие проблемы, а также исходя из той роли, которую играет отрасль торговли во всей экономике, созрела необходимость разработки и внедрения новой программы развития торговли.

«Целью развития торговли Республики Казахстан на 2021-2025 годы является создание и развитие современной торговой системы, обеспечивающей насыщение рынка качественной продукцией и конкурентоспособность экспортных товаров и услуг. Перед собой мы ставим цель по достижению 7 макроиндикаторов в 2025 году. Самые важные из них. Снижение доли теневой торговли в ВДС до 31%, достижение уровня применения национальных стандартов до 75% и увеличение несырьевого экспорта товаров и услуг до 41 млрд. долл. США», - заключил Бахыт Султанов.


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Ключевые слова: Правительство РК, Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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