Казахстан намерен увеличить экспорт товаров в Северную Македонию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 2022 года товарооборот между Северной Македонией и Казахстаном вырос в 5,5 раза. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ, главой внешнеполитического ведомства Северной Македонии Буяром Османи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы приветствовали положительную динамику товарооборота. По итогам 2022 года этот показатель вырос в 5,5 раза. Хотя он относительно невелик по размеру, у него большое будущее. Уже сейчас Казахстан может увеличить количество экспортных товаров и увеличить нашу торговлю на 350 млн долларов», - сказал Мурат Нуртлеу.

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства заявил, что в целях сохранения темпов развития деловых связей стороны договорились активно использовать возможности межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Конечно, этот механизм, созданный в 2020 году, имеет большое значение. В этой связи мы подтвердили готовность сосредоточиться на таких перспективных отраслях, как новые технологии, энергетика, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, туризм. Поскольку две страны не имеют прямого выхода к морю, для двух стран особенно важно развивать торговые маршруты», - заявил Мурат Нуртлеу.

Было отмечено, что также в ходе встречи обсуждался вопрос введения безвизового режима между нашими странами.

«На наш взгляд, такой шаг заложил бы необходимую основу для устойчивого развития отношений во многих сферах», - подчеркнул Мурат Нуртлеу.