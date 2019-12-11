Казахстан намерен участвовать в новом проекте ОЭСР по борьбе с уклонением от налогообложения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан намерен участвовать в новом проекте ОЭСР, направленном на борьбу с уклонением от налогообложения. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Алихан Смаилов, представляя законопроект «О ратификации Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый Президент РК в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: Глобальная конкурентоспособность» отметил необходимость внедрения лучших практик ОЭСР. Следуя данному поручению, Министерство финансов инициировало участие Казахстана в новом проекте ОЭСР, направленном на борьбу с уклонением от налогообложения – БЭПС», - сказал Алихан Смаилов.

Было отмечено, что многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения разработана в рамках проекта BEPS. Данная конвенция принята 24 ноября 2016г. и подписана Республикой Казахстан 25 июня 2018г.

«Сегодня на Ваше рассмотрение предлагается проект Закона Республики Казахстан о ратификации Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Хочу отметить важность и необходимость присоединения к указанному международному договору, так как он является обязательным условием для всех участников проекта БЭПС в соответствии с директивой Европейского союза», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Отметим, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS BEPS) – План мер по внедрению глобальных налоговых правил по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.